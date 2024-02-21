13-й пакет санкций ЕС против РФ будет касаться, в частности, похищения украинских детей 

Новый пакет санкций ЕС против РФ будет включать большой раздел, посвященный незаконному похищению украинских детей в оккупированный РФ Крым, Беларусь и Россию.

Об этом сообщает The Guardian.

"В проекте списка, который был утвержден представителями ЕС, было несколько мужчин и женщин, которые, как утверждается, были непосредственно причастны к похищению детей", - пишет издание.

Среди них - Инна Варламова, жена Сергея Миронова, депутата Госдумы России и лидер партии "Справедливая Россия - За правду". Отмечается, что она изменила имя и место рождения одного из детей.

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"Вместе со своим мужем Варламова усыновила ребенка, похищенного из детского дома в Херсоне, украинском городе, который попал под российскую незаконную оккупацию. Варламова лично приехала в Херсонскую область и незаконно перевезла двух детей в Российскую Федерацию. Одному из детей была изменена фамилия на Миронова, а место рождения было изменено на Подольск, Россия, вместо Херсона, Украина", - сообщает The Guardian.

В проект санкционного списка попала Уполномоченный по правам детей в оккупированном Россией Севастополе Марина Песчанская. На этой должности она лично участвовала в незаконной перевозке детей из детского дома из Мелитополя в Севастополь.

В списке фигурируют несколько белорусов, в частности Дмитрий Демидов и Ольга Волкова, которых называют одними из ключевых лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Беларусь и их дальнейшего незаконного усыновления российскими и белорусскими семьями.

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Согласно исследованию Йельского университета прошлого года, Беларусь обвиняют в вывозе более 2400 украинских детей.

В проекте санкционного списка также подробно описывается попытка перевоспитания детей с помощью патриотических военных школ, где ученики 6-18 лет встречаются с российскими военными. Этих детей поощряют отправлять "письма поддержки" и учат управлять беспилотными летательными аппаратами.

Напомним:

Постоянные представители ЕС дали согласие в среду на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину.

Экономическая правда