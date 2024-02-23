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В Польше снова высыпали из вагонов на землю украинскую сельхозпродукцию

Пятница, 23 февраля 2024, 11:42 - Анастасия Дячкина
 
Фото: Мининфраструктуры

В Польше утром 23 февраля на железнодорожном пункте пропуска "Дорохуск" неизвестные повредили рапс в трех зерновозах. Этот груз следовал транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", - прокомментировал министр.

Укрзализныця готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

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Напомним: 

Утром 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Польша аграрии
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