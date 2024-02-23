Крупные компании обеспокоены вероятной задержкой выплат кредиторам из-за позиции МВФ - СМИ

Ряд крупных украинских компаний обеспокоены возможной задержкой выплат по евробондам и кредитам из-за неопределенности с приобретением валюты и перечислением за границу.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", это связано с письмом МВФ в адрес НБУ.

Ранее сообщалось, что Кабмин попросил Нацбанк разрешить "ВФ Украина", ДТЭК, "Метинвесту", "Интерпайпу" и "Кернел" и другим крупным компаниям платежи по евробондам из Украины.

Отмечается, что глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей направил письмо украинским властям в связи с обращением правительства к НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

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Собеседники агентства, в МВФ сомневаются, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений, утвержденной Нацбанком летом прошлого года во исполнение обязательств по программе расширенного финансирования EFF.

Также один из источников добавил, что беспокойство в Фонде также вызывает довольно значительная сумма возможных выплат и возможное влияние таких решений на будущие переговоры Украины по реструктуризации суверенных еврооблигаций с коммерческими кредиторами.

Напоминаем:

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Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне экспертов о третьем пересмотре Механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 15,6 млрд долларов.