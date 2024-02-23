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Китайский центробанк неожиданно снижает ставку для кредитов в попытке стимулировать рынок

Пятница, 23 февраля 2024, 11:00 - Экономическая правда
 
GETTY IMAGES

Народный банк Китая (НБК) снижает ипотечные ставки, смягчая свою политику в надежде на стимулирование экономического восстановления.

Об этом сообщает Bloomberg.

Шаги НБК отражают усилия усилить поддержку, не отказываясь от своего сдержанного подхода к стимулированию. 

Масштаб действий центрального банка остается ограниченным из-за риска того, что более смелый подход ослабит валюту, приведет к дальнейшему наращиванию долга и исчерпает пространство для маневра, которое понадобится позже, если самая длинная с 1990-х годов полоса дефляции и затянувшийся спад на рынке недвижимости ухудшатся.

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Эксперты отмечают, что шаг китайского центробанка направлен на привлечение внимания и изменение негативных настроений вкладчиков средств.

В этом году курс юаня был стабильным в диапазоне между 7,1 и 7,2. Доходность государственных облигаций снизилась на фоне ставок на дальнейшее смягчение в Китае.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что перед ежегодным заседанием парламента Китая, которое состоится в марте, его лидеры сталкиваются с давлением, по принятию смелых политических решений, которые защитят долгосрочный потенциал роста экономики.

Китай кризис банк
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