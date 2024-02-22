Экс-руководитель "Укроборонпрома" Гусев стал послом Украины в Азербайджане
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил экс-главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева послом Украины в Азербайджане.
Об этом говорится в указе №86/2024 на сайте Офиса президента.
Перед этим Зеленский уволил Владислава Каневского с должности посла Украины в Азербайджане.
Напомним:
В июне 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" согласно поданному заявлению.
Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.
В июне 2023 года УП писала, что Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет как раз тесные оборонные контакты.
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Экономическая правда