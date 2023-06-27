Зеленский уволил Гусева с должности главы "Укроборонпрома"
Вторник, 27 июня 2023, 20:19 -
Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" согласно поданному заявлению.
Об этом говорится в указе президента №357/2023 от 27 июня.
Как писала накануне ЭП, Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.
По данным ЭП, в субботу, 24 июня, Кабмин утвердил его в должности нового руководителя УОП. Это решение вступит в силу оно 28-го.
31-летний Сметанин - руководитель харьковского Завода имени Малышева.
По словам источников ЭП, Гусев провалил ракетную программу.
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Экономическая правда