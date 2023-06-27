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Зеленский уволил Гусева с должности главы "Укроборонпрома"

Вторник, 27 июня 2023, 20:19 - Экономическая правда
 
Юрий Гусев
фото: укроборонпром

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" согласно поданному заявлению.

Об этом говорится в указе президента №357/2023 от 27 июня.

Как писала накануне ЭП, Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.

По данным ЭП, в субботу, 24 июня, Кабмин утвердил его в должности нового руководителя УОП. Это решение вступит в силу оно 28-го.

31-летний Сметанин - руководитель харьковского Завода имени Малышева.

По словам источников ЭП, Гусев провалил ракетную программу.

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Экономическая правда

Укроборонпром
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