"Я думаю, что это точно не наш путь": Кубраков о зеркальных действиях на блокирование польской границы

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков считает, что ограничения против Польши в ответ на блокирование польскими фермерами украинской границы "точно не наш путь".

Об этом от рассказал в подкасте ЭП "Хроники Экономики".

Кубраков отметил, что границу блокируют польские фермеры, а не польское правительство. Сейчас для Украины важно увидеть адекватную реакцию польских коллег. Он выразил надежду, что польская сторона каким-то образом уладит эту ситуацию и найдет компромисс или с протестующими, или с Еврокомиссией.

"Две большие страны, два братских народа, имеющих общего врага, точно не могут поссориться из-за таких провокаций. ... Поэтому я думаю, что это точно не основной наш путь, и вообще не путь", - заявил он.

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Украина со своей стороны готова к любым форматам решения ситуации. "В идеале - двусторонний формат. Не решится в двустороннем - готовы к трехстороннему формату (с привлечением Еврокомиссии - ЭП)", - добавил он.

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Польские власти намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, и полностью разблокировать движение военной и гуманитарной помощи.

На утро 22 февраля в очередях на украинско-польской границе на возможность пересечения границы в сторону Украины ожидали 2450 грузовиков.