Производитель кофе Jacobs ставит под сомнение продолжение своего бизнеса в РФ после санкций ЕС

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Компания JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, заявил, что новые санкции ЕС создали неопределенность относительно будущего его бизнеса в РФ, что вызвало падение акций до рекордно низкого уровня.

Об этом сообщает Reuters.

В августе прошлого года компания JDE Peet's заявила, что будет вести свою деятельность в России как отдельный бизнес и продавать только местные бренды.

Однако некоторые элементы декабрьского пакета санкций ЕС, которые вступают в силу в июне 2024 года, могут негативно повлиять на тех, кто контролирует эти активы.

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Аналитики отметили, что JDE Peet's "не уверена, сможет ли она сохранить контроль над своим российским бизнесом" ввиду новых санкций, что ухудшает ее перспективы на 2024 год.

Акции кофейного гиганта уже упали на 6,8% до 21,60 евро в начале торгов.

Компания заявила, что влияние прекращения продажи международных продуктов является неопределенным, но отметила, что только ребрендинг бренда Jacobs для российского рынка привел к обесцениванию на сумму 185 миллионов евро.

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Напомним:

В августе голландский производитель кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts - компания JDE Peet's заявила, что прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца 2023 года.