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Виробник кави Jacobs зупинить продаж іноземних брендів у Росії, але не йде з країни

Четвер, 3 серпня 2023, 11:54 - Анастасія Жарикова

Голландський виробник кави Jacobs, L'Or, Tassimo та Douwe Egberts - компанія JDE Peet's - припинить продаж іноземних брендів кави та чаю на російському ринку до кінця року. 

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Згідно з фінансовим звітом компанії за перше півріччя, до кінця року буде припинено продаж усіх іноземних брендів. А за 2024 року в РФ продаватимуть лише місцеві бренди напоїв.

Також JDE також знизила цільовий показник прибутку за підсумками року через невизначеність на тлі переходу до місцевих брендів. За підсумками першого півріччя компанія зазнала збитків у 185 млн євро через ребрендінг бренду кави Jacobs в Росії.

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Генеральний директор JDE Фаб'єн Саймон зазначив, що JDE не збирається повністю йти з Росії. 

За його словами, робота компанії на російському ринку не суперечить санкціям Заходу. 

Наразі в російському підрозділі компанії працює понад 900 осіб.

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Нагадуємо:

Австрійська компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві прикрас зі скла і відома як виробник стразів, анонсувала повний вихід із РФ.

Росія компанії виробництво
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Економічна правда
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