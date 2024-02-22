Акционерам Mondelez "морально безразлично" выйдет ли компания из РФ - гендиректор

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Дирк Ван де Пут, CEO компании Mondelez, которая внесена в список спонсоров войны от НАПК заявил, что кондитерская группа не сталкивалась с давлением со стороны акционеров, чтобы полностью покинуть рынок РФ.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Я не думаю, что (инвесторов - ред.) это морально волнует...", - сказал Дирк Ван де Пут в интервью Financial Times.

Он добавил, что несколько фондов в Европе задавали некоторые вопросы относительно бизнеса, но ни один из инвесторов не просил покинуть Россию.

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При этом, он добавил, что "если у вас есть важный российский бизнес, удар по компании будет огромным, и это уже другой разговор".

Среди крупнейших акционеров Mondelez - Vanguard, BlackRock (крупнейшая компания мира по размеру активов, на сумму около 10 трлн долл) и Capital Group.

Ван де Пут считает, что продолжая бизнес в РФ, он уменьшает выгоду, которую бы могла получить Россию в случае выхода компании из РФ.

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"Мне интересно, что произошло с компаниями, которые были проданы, кто их получил и что они делают с деньгами, которые эти компании генерируют? Они все ушли друзьям Путина, - сказал CEO Mondelez.

"И вы можете быть уверены, что деньги, которые они генерируют, идут на войну, гораздо больше, чем налоги, которые мы бы платили", добавил он.

Mondelez трудоустраивает в России 2 700 человек на трех заводах, а также 10 000 фермеров опосредованно.

По словам Ван де Пута, российский бизнес сейчас работает как отдельная единица. Он добавил, что компания продала меньше товаров в 2023 году, но была более прибыльной из-за меньших инвестиций.

"Мы стараемся не идти на конфронтацию, не делать громких заявлений и просто заниматься своим бизнесом", - сказал он.

Напомним:

Компания-производитель сладостей Mondelez, которая внесена в список спонсоров войны от НАПК отчиталась о "крупнейших чем когда-либо" прибыли своего российского бизнеса.