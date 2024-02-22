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Блокада границы: в очередях в сторону Украины ожидают почти 2500 грузовиков

Четверг, 22 февраля 2024, 10:59 - Анастасия Жарикова

На утро 22 февраля в очередях на украинско-польской границе на возможность пересечения границы в сторону Украины ожидают 2450 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств на 6 направлениях. 

Если говорить непосредственно о пунктах пропуска, то это - Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Шегини и Краковец. 

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"По состоянию на утро сегодня по информации, которую мы имеем от польских коллег, совокупно на всех шести направлениях на территории Польши в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства 2450 грузовиков. Больше всего - напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Шегини", - сказал Демченко.

Также наблюдается существенное снижение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами. Так, за последние дни особенно критично это ощущается по направлению пунктов пропуска Ягодин и Шегини.

"К примеру, по Шегинях за вчера границу пересекло лишь 60 грузовиков - 40 в сторону Украины и 20 в сторону Польши. По направлению Ягодин - это 70 грузовиков, которые пересекли границу в сторону Украины, и ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши. 

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Фактически польские фермеры не пропускают ни один грузовик, который следует через Ягодин из Украины в Польшу. За час пропускают по несколько грузовиков на всех направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Однако это не интенсивное движение", - пояснил Демченко.

В то же время для других категорий транспорта движение пока не блокируется, в частности, для легковых автомобилей и автобусов.

Также сейчас уже наблюдается увеличение очередей на границе Словакии и Венгрии. По состоянию на утро 22 февраля на территории Словакии напротив нашего пункта пропуска Ужгород очередь находится где-то 500 грузовых транспортных средств, а на территории Венгрии в районе пункта пропуска Тиса около 800 грузовиков.

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Напоминаем:

Блокада на украинской границе заставляет операторов искать альтернативные маршруты поставки, что приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей.

Украина Польша ГНСУ
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