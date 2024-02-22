Американская социальная платформа Reddit заключила соглашение о лицензировании ИИ с Google
Социальная медиа-платформа Reddit заключила соглашение с Google, чтобы сделать свой контент доступным для обучения моделям искусственного интеллекта гиганта поисковых систем.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
По данным одного из источников, контракт с Google, принадлежащей Alphabet, стоит около 60 миллионов долларов в год.
Эта сделка подчеркивает, что Reddit, который готовится к громкому запуску фондового рынка, стремится получить новые доходы в условиях жесткой конкуренции за рекламные доллары со стороны таких платформ, как TikTok и Meta Platform.
Bloomberg ранее сообщал о сделке Reddit по контенту, не называя покупателя.
В прошлом году Reddit заявил, что будет взимать с компаний плату за доступ к своему интерфейсу прикладного программирования (API) - средству, с помощью которого он распространяет свой контент. Соглашение с Google является первым соглашением с крупной компанией по искусственному интеллекту.
Компания Reddit, базирующаяся в Сан-Франциско, которая более трех лет рассматривает размещение акций, готовится на этой неделе подать заявку на первичное публичное размещение акций, которая впервые представит свои финансовые данные для потенциальных инвесторов IPO.
Два источника сообщили, что заявка может быть доступна уже в четверг.
Компания, которая была оценена примерно в 10 млрд долларов во время раунда финансирования в 2021 году, стремится продать около 10% своих акций в рамках размещения.
Напоминаем:
Корпорация Microsoft объявила, что в течение следующих 2 лет расширит свою облачную и ИИ-инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 млрд долларов.