Американская социальная платформа Reddit заключила соглашение о лицензировании ИИ с Google

Социальная медиа-платформа Reddit заключила соглашение с Google, чтобы сделать свой контент доступным для обучения моделям искусственного интеллекта гиганта поисковых систем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным одного из источников, контракт с Google, принадлежащей Alphabet, стоит около 60 миллионов долларов в год.

Эта сделка подчеркивает, что Reddit, который готовится к громкому запуску фондового рынка, стремится получить новые доходы в условиях жесткой конкуренции за рекламные доллары со стороны таких платформ, как TikTok и Meta Platform.

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Bloomberg ранее сообщал о сделке Reddit по контенту, не называя покупателя.

В прошлом году Reddit заявил, что будет взимать с компаний плату за доступ к своему интерфейсу прикладного программирования (API) - средству, с помощью которого он распространяет свой контент. Соглашение с Google является первым соглашением с крупной компанией по искусственному интеллекту.

Компания Reddit, базирующаяся в Сан-Франциско, которая более трех лет рассматривает размещение акций, готовится на этой неделе подать заявку на первичное публичное размещение акций, которая впервые представит свои финансовые данные для потенциальных инвесторов IPO.

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Два источника сообщили, что заявка может быть доступна уже в четверг.

Компания, которая была оценена примерно в 10 млрд долларов во время раунда финансирования в 2021 году, стремится продать около 10% своих акций в рамках размещения.

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Корпорация Microsoft объявила, что в течение следующих 2 лет расширит свою облачную и ИИ-инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 млрд долларов.