АМКУ во второй раз оштрафовал "Киевтранспарксервис" за завышение стоимости парковки в столице

Временная административная коллегия АМКУ во второй раз оштрафовала КП "Киевтранспарксервис" за завышение стоимости права на эксплуатацию парковок в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

"В ходе исследования Комитет установил, что упомянутое коммунальное предприятие при формировании стоимости услуг по предоставлению права на эксплуатацию, содержание и обустройство специально оборудованных парковочных площадок в Киеве включало в плановую калькуляцию стоимости предоставления таких услуг статьи расходов "обязательный платеж", который составлял 60%. Вследствие этого цена на услугу является завышенной.

Стоимость права на эксплуатацию площадок для парковки коммунальное предприятие оценило в 6,50 грн за 1 день эксплуатации 1 паркоместа. В этой сумме "обязательный платеж" составлял 3,25 грн", - говорится в позиции комитета.

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Вместе с тем решением горсовета Киева "обязательный платеж" должен платиться именно "Киевтранспарксервисом", а не перекладываться на потребителя, добавили в АМКУ.

Также комитет квалифицировал как нарушение действия Киевской городской военной администрации, которая своим распоряжением утвердила калькуляцию стоимости парковки, разработанную "Киевтранспарксервисом".

АМКУ решил оштрафовать предприятие на 3,3 млн грн и обязал убрать эту норму.

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В комитете напомнили, что это не первое установленное нарушение предприятия на рынке парковочных площадок.

Ранее комитет установил, что КП "Киевтранспарксервис" требовало у победителей электронных аукционов за право размещения/обустройства парковок оплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи. В связи с этим, в июле 2021 года АМКУ оштрафовал предприятие на 2,6 млн грн, которое оно оплатило в полном объеме.

Кроме того, ТАК АМКУ повторно оштрафовала "Киевтранспарксервис" на 3,3 млн грн за необоснованные цены на парковку в Киеве.

Экономическая правда