Минобороны тестирует автоматизированные системы учета в воинских частях

Министерство обороны заявило, что внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях - это должно помочь в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Фактически, это оцифрованный журнал учета продуктов, горюче-смазочных материалов, вещевого имущества. Автоматизация процессов для нас - это экономия времени. Это чрезвычайно важно во время войны. Бюрократия должна остаться в прошлом.

Поэтому мы обратились за помощью к компаниям, которые имеют соответствующий опыт построения цифровой инфраструктуры. В частности, уже откликнулась компания, которая согласилась помогать Минобороны на волонтерских началах", - заявил заместитель министра Виталий Половенко.

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Отмечается, что автоматизация также поможет:

повысить эффективность управления

уменьшить количество ошибок из-за человеческого фактора

создать единую среду хранения электронных документов

ускорить выполнение однотипных операций

увеличить эффективность аудита.

"Введение такого технического решения в первую очередь должно упростить жизнь начальникам продовольственной, вещевой службы и службы горюче-смазочных материалов в воинских частях", - добавили в министерстве.

"Например, если говорить о питании. Отныне начальник продовольственной службы, когда будет составлять меню на неделю, будет видеть в программе количество продуктов на складе, что надо дозаказать, какое количество продуктов будет использовано, кроме этого сразу будет подтягиваться калорийность блюд", - отметил Половенко.

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Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, сейчас финальные испытания проходят в зоне боевых действий.

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Экономическая правда