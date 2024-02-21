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Минобороны работает над созданием мобильного приложения для военных Армия+

Среда, 21 февраля 2024, 17:24 - Игорь Пилипив
 
СКРИНШОТ: МИНОБОРОНЫ

В Украине создадут мобильное приложение Армия+, где будут доступны документы и услуги для военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. 

Отмечается, что сейчас команда IT-специалистов Минобороны обороны разрабатывает мобильный, в котором военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

"Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все", - отметил министр обороны Рустем Умеров.  

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Кроме этого, в приложении Армия+ будут: 

  • электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам;
  • комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы;
  • формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
  • учебные онлайн курсы для саморазвития. 

Добавляется, что Армия+ разрабатывается министерством обороны совместно с министерством цифровой трансформации Украины. Сам запуск приложения ожидается летом.

Экономическая правда.

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