Япония станет второй страной после США, где Uber Eats запустит доставку роботами

фото: Uber

Uber Eats планирует запустить в марте 2024 года услугу автоматической доставки еды в Японии, которая станет второй страной после США, где заработает соответствующая услуга.

Об этом говорится в пресс-релизе Uber Eats.

Отмечается, что для доставки еды компания будет использовать роботы разработанные Cartken с использованием технологии искусственного интеллекта, адаптированными к японским спецификациям, установленными и эксплуатируемыми Mitsubishi Electric,

Кроме того, робот оснащен шестью камерами, технологией распознавания объектов, автономным управлением и функциями дистанционного управления с использованием передовых моделей и алгоритмов ИИ.

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В компании сообщают, что робот будет ездить по пешеходным дорожкам со скоростью до 5,4 км/ч как дистанционно управляемое малое транспортное средство, как это определено в законе о дорожном движении Японии.

Напомним:

В Украине сервис доставки еды UberEats прекратил свою работу с июня 2022 года.

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