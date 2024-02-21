Япония станет второй страной после США, где Uber Eats запустит доставку роботами
Uber Eats планирует запустить в марте 2024 года услугу автоматической доставки еды в Японии, которая станет второй страной после США, где заработает соответствующая услуга.
Об этом говорится в пресс-релизе Uber Eats.
Отмечается, что для доставки еды компания будет использовать роботы разработанные Cartken с использованием технологии искусственного интеллекта, адаптированными к японским спецификациям, установленными и эксплуатируемыми Mitsubishi Electric,
Кроме того, робот оснащен шестью камерами, технологией распознавания объектов, автономным управлением и функциями дистанционного управления с использованием передовых моделей и алгоритмов ИИ.
В компании сообщают, что робот будет ездить по пешеходным дорожкам со скоростью до 5,4 км/ч как дистанционно управляемое малое транспортное средство, как это определено в законе о дорожном движении Японии.
Напомним:
В Украине сервис доставки еды UberEats прекратил свою работу с июня 2022 года.