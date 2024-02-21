Послы G7 настаивают, чтобы реформа БЭБ соответствовала требованиям ЕС и МВФ

Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.

Копия соответствующего письма есть в распоряжении редакции ЭП.

Так, в своем письме послы G7 напомнили, что, согласно отчету Еврокомиссии о политике расширения от 8 ноября 2023 года, Украина должна "ввести законодательство, которое позволит провести конкурентный, прозрачный отбор нового руководителя и других сотрудников бюро, включая надежную проверку их добропорядочности".

Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

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По словам послов, чтобы выполнить Украина могла эти требования, реформа БЭБ должна включать следующие элементы:

Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добропорядочности; Проведение независимого аудита деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора; Исключение возможности увольнения председателя БЭБ Кабинетом министров, вместо этого оставить такую возможность по выводам независимой оценки; Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

"Подчеркиваем, что принятие любого законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение ею условий программы МВФ и евроинтеграции", - говорится в письме послов G7.

Там также отмечают, что выступают против любых пунктов в законе о реформе БЭБ, которые подрывают независимость других институтов.

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Кроме Стафанчука, копии письма послы G7 направили премьер-министру Денису Шмыгалю, министрам экономики, юстиции, а также председателям комитетов Верховной Рады и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Накануне стало известно, что правоохранительный и налоговый комитеты парламента согласовали правительственный вариант законопроекта о реформе БЭБ, против которого выступали украинские бизнес ассоциации.

Экономическая правда