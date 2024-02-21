Мессенджер Signal разрешит пользователям скрыть номер своего мобильного телефона

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Мессенджер Signal позволит пользователям общаться с другими людьми в приложении, не сообщая им номер своего мобильного телефона.

Об этом Signal сообщил в своем блоге.

"Миссия и основной фокус Signal - частное общение. В течение многих лет Signal сохранял сообщения частными, информацию профиля (например, ваше имя и фото профиля) частной, ваши контакты частными и ваши группы частными - и многое другое. Теперь мы делаем еще один шаг вперед, делая ваш номер телефона в Signal еще более приватным", - говорится в заявлении.

Таким образом, номер телефона больше не будет видимым для всех в Signal.

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"Если вы используете Signal, ваш номер телефона по умолчанию будет недоступен для всех, с кем вы общаетесь в чате. Люди, у которых ваш номер сохранен в контактах телефона, все равно будут видеть ваш номер, поскольку они уже знают его", - пояснили в компании.

"Если вы не хотите предоставлять свой номер телефона для общения в чате Signal, вы можете создать уникальное имя пользователя, которое вы можете использовать вместо него", - говорится в сообщении.

Компания объяснила, что имя пользователя - это не имя профиля, которое отображается в чатах, "оно не является постоянным, и его не видят люди, с которыми вы общаетесь в Signal".

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Также пользователь сможет создать QR-код или ссылку, которая будет направлять людей на его имя пользователя. Это позволит другим людям быстро связываться с ним в приложении Signal без необходимости вводить номер телефона.

Функция сейчас находится на бета-тестировании, и станет общедоступной в течение ближайших недель. При этом для регистрации в приложении Signal пользователю все равно нужно будет указать номер своего мобильного телефона.

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Экономическая правда