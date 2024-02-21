Международные юристы одобрили конфискацию замороженных активов Центробанка РФ в пользу Украины – Bloomberg

getty images

Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

"Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро сверенных активов, причем более двух третей из них - в ЕС.

Все они согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но пока что они расходятся во мнениях относительно законности полной конфискации этих активов", - пишет агентство.

Реклама:

Письмо, которое было разослано по столицам G-7 и получено агентством Bloomberg, подписали десять экспертов по международному праву и практиками из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, которые стремятся обосновать юридические основания для конфискации этих активов.

"Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, было бы законным для государств, которые заморозили российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею фундаментальных норм международного права, в виде передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате незаконных действий России", - пишут эксперты.

Среди подписавших письмо - профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, который также был юридическим советником Государственного департамента США во времена администрации Обамы, и Филипп Зеликов из Института Гувера, адвокат и бывший дипломат, работавший в правительстве во времена разных президентов, в том числе в качестве стратегического консультанта администрации Байдена.

Реклама:

Семь из остальных подписантов - ученые и практики международного права из Европы, а один - из Японии.

"Письмо появилось в то время, когда страны G-7 обсуждают, что делать с активами, о которых идет речь, поскольку финансовые потребности Украины остаются неизменно высокими, а война не демонстрирует никаких признаков угасания. ЕС медленно продвигается в реализации планов по крайней мере применения налога на непредвиденную прибыль, полученную за счет замороженных средств. В прошлом году эти фонды позволили получить прибыль в размере 4,4 млрд евро", - добавляет Bloomberg.

Великобритания и США подталкивают союзников по G-7 к полной конфискации активов Центробанка РФ, а Канада, по словам чиновников, знакомых с ходом дискуссии, открыта к этой идее.

Европейские члены G7, особенно Франция и Германия, пока выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может повредить стабильности евро, а также создать опасный прецедент.

Напомним:

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.

Экономическая правда