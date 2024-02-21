Сэкономленные УЗ 800 миллионов бюджетных средств пойдут на ремонт автодорог

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"Укрзализныця" подтвердила, что из 5 млрд грн, которые в 2023 году были выделены компании из госбюджета, было использовано 4,2 млрд грн - сэкономленные средства направят на финансирование мероприятий по эксплуатационному содержанию автодорог.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Из 5 млрд грн, которые в 2023 году выделены Укрзализныце из государственного бюджета, было использовано 4,2 млрд грн. Большая часть этих средств направлена на социальные проекты, в частности закупку пассажирских вагонов у отечественного производителя и на частичное завершение ранее начатых инфраструктурных проектов.

На другие расходы и капитальные инвестиции Укрзализныця направляла исключительно собственные и привлеченные средства. Кроме того, в прошлом году Укрзализныця осуществила рекордные отчисления в бюджет страны", - говорится в сообщении.

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По словам компании, бюджетные средства в 2023 году направлялись на социальные проекты, среди которых закупка пассажирских вагонов у отечественного производителя. Так, был уплачен аванс в размере 65% Крюковскому вагоностроительному заводу за производство новых 66 пассажирских вагонов, из которых 16 плацкартных. Поставки этих вагонов запланированы на 2025 год.

Также проведены окончательные расчеты за 100 новых пассажирских вагонов, заказанных в 2021 году. Часть этих вагонов активно использовалась для эвакуации гражданского населения в 2022 году.

"Сэкономленные Укрзализныцей средства в 2023 году в соответствии с законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" будут направлены на финансирование мероприятий по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог", - пояснили в компании.

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Отмечается, что в дальнейшем УЗ планирует обращаться за поддержкой к государству "исключительно для финансирования социальных и страгических проектов, которые необходимы компании и стране". Также для реализации этих проектов компания будет привлекать партнеров и международные финансовые институты.

Напомним:

Накануне в Минфине заявили, что в прошлом году АО "Укрзализныця" потратила лишь 4,2 млрд грн из выделенных из госбюджета 5 млрд грн на обновление и развитие железнодорожного транспорта.

Экономическая правда