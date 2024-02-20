В 2023 году "Укрзализныця" не использовала более 800 миллионов бюджетных средств

В прошлом году АО "Укрзализныця" потратила лишь 4,2 млрд грн из выделенных из госбюджета 5 млрд грн на обновление и развитие железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава во время IV Международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции".

"В 2023 году из госбюджета было выделено "Укрзализныце" почти 5 млрд грн на обновление и развитие железнодорожного транспорта, а именно на улучшение пассажирских перевозок, строительство и модернизацию пассажирской железнодорожной инфраструктуры. Однако в прошлом году "Укрзализныця" потратила лишь 4,2 млрд грн из запланированных и оставила неиспользованными 808 млн грн", - Кава.

Кроме того, в сентябре прошлого года "Укрзализныце" предоставлен кредит за счет средств, полученных в 2022 году от Европейского инвестиционного банка, для закупки оборудования и грузового подвижного состава в размере 100 млн евро.

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Дополнительно в бюджете предусмотрены средства МФО по программе "Модернизация украинской железной дороги" в сумме 2,1 млрд гривен. Однако в течение 2023 года никаких расходов "Укрзализныця" по этой программе не осуществила.

По словам заместителя министра, основными факторами успешного использования средств является эффективное взаимодействие и способность готовить и реализовывать качественные проекты. Это обеспечит надежное и планомерное финансирование, что будет способствовать оптимальному использованию бюджетных средств, а также средств международного финансирования.

Также в 2023 году за счет бюджетных средств "Укрзализныця" заплатила аванс в размере 65 % Крюковскому вагоностроительному заводу за производство новых 66 пассажирских вагонов, из которых 16 - плацкартных. Поставки этих вагонов запланированы на 2025 год.

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"Профинансировано на 522 млн грн строительство съездов с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста на Днепровскую набережную в Киеве. В то же время на 11,1 млн грн профинансированы мероприятия, предусмотренные на завершение работ на участках Васильков-1 - Васильков-2 и ст. Черкассы - ст. им. Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Укрзализныця" впервые за время независимости Украины модернизировала на собственных мощностях дизель-поезд ДР1А № 329. С 15 февраля он будет курсировать на маршруте Коростень - Житомир - Винница.