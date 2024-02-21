В Донецкой и Сумской областях запустили пилот проекта "Укрпочта.Аптека": как работает

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" получил лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами и запускает пилотный проект "Укрпочта. Аптека" в двух областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Компания будет принимать заказы и доставлять медикаменты в самые отдаленные населенные пункты страны. Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" стартует в Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумщины, где крайне острой является проблема отсутствия стационарных аптек и доступа к лекарственным средствам.

По словам гендиректора компании Игоря Смелянского, проект "Укрпочта. Аптека" прежде всего призван решить три ключевые проблемы:

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доступа к аптекам, тем более в тех населенных пунктах, где их нет или те разрушены за время полномасштабной войны;

доступа к тем лекарствам, которых может не быть в ассортименте ближайшей аптеки;

доступности лекарств, потому что та же ближайшая аптека может не предлагать оптимальные цены или не участвовать в государственной программе "Доступные лекарства".

"Укрпочта имеет разветвленную сеть и развитую логистическую инфраструктуру. Добирается до самых отдаленных уголков страны, остается рядом на прифронтовых территориях и в числе первых возвращается на освобожденные. Поэтому, привлекая имеющиеся ресурсы, мы способны решить озвученные проблемы, назревшие по всей Украине. И поспособствовать тому, что у украинцев всегда будет возможность получить самые необходимые медикаменты", - отметил глава компании.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас в украинских селах и поселках городского типа работают около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Зато в целом по стране остается более 20 тысяч сел, которые не имеют аптечных пунктов.

"Совместный проект "Укрпочта. Аптека" - инициатива, которая позволит существенно улучшить доступ людей к лекарственным средствам", - подчеркнул он.

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Также таким образом можно получить и препараты по программе "Доступные лекарства". То есть бесплатно или с частичной доплатой. Это позволит пациентам сэкономить свои средства, ведь бюджет программы на этот год составляет 5,2 млрд гривен.

После успешного старта планируется расширение, и к проекту будут приобщены прифронтовые Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую области и тому подобное. В перспективе - все населенные пункты страны.

Сейчас по программе есть возможность заказывать лекарственные средства безрецептурной группы (почти 10 тыс. наименований), а также по программе "Доступные лекарства", которая сейчас включает 515 торговых названий лекарственных средств и медоборудования.

Лекарственные средства будут отпускаться из аптечного учреждения компании и доставляться потребителям в ближайшее отделение "Укрпочты".

Чтобы оформить заказ нужно:

Позвонить по телефону 0 800 300 545. Для связи со специалистом следовать подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и отправлен по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная.

Отследить отправление можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бота в мессенджерах. Для проверки правильности комплектации заказа предусмотрен осмотр при вручении посылки.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что на деоккупированных и прифронтовых территориях планируют реализовать проект "Укрпочта-Лекарства", пилотный запуск состоится 1 февраля.