"Укрпошта" з наступного місяця почне продавати ліки

На деокупованих та прифронтових територіях планують реалізувати проєкт "Укрпошта-Ліки", пілотний запуск відбудеться 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях", – зазначили в міністерстві.

У відомстві підкреслили, що така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Реклама:

Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві, а також проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

У планах також впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

Нагадуємо:

Реклама:

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 4 січня починає додатковий обмін ламп розжарювання на світлодіодні для пенсіонерів у містах - можна отримати ще 5 LED-ламп.