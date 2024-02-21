"Укрэнерго" улучшит сбор доказательств против России для возмещения убытков в суде

Одна из крупнейших в мире юридических фирм бесплатно создаст для "Укрэнерго" пособие по документированию российских преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram.

"Документ будет содержать обзор стандартов сбора и описания доказательств, которые считаются достаточными для возмещения убытков в международном инвестиционном арбитражном суде, а также лучших практик, сложившихся в национальных и международных судебных процессах и которые могут помочь привлечь РФ к ответственности и возмещению убытков, причиненных инфраструктуре, активам и деятельности "Укрэнерго", говорится в сообщении.

Совместный проект с неназванной юридической фирмой является продолжением сотрудничества "Укрэнерго" с Pro Bono Платформой Секретариата Энергетического сообщества (Energy Community).

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"Energy Community и "Укргидроэнерго" сотрудничают для координации стратегического и юридического сопровождения исков компании против России по возмещению инфраструктурного и коммерческого ущерба, вызванного военным вторжением в Украину", - отмечается в сообщении.

Напомним:

В январе ЧАО "Укргидроэнерго" начало работу по подаче судебных исков к Российской Федерации с целью привлечения к ответственности за целенаправленные атаки на инфраструктуру, включая уничтожение Каховской ГЭС.

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