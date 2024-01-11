"Укргідроенерго" готує позови до РФ за руйнування Каховської ГЕС та атаки на інфраструктуру

ПрАТ "Укргідроенерго" розпочало роботу з подання судових позовів до Російської Федерації з метою притягнення до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, включно зі знищенням Каховської ГЕС.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Наразі, компанія залучила дві юридичні компанії для розроблення стратегії арбітражу.

Згідно з повідомленням, відбір компаній відбувся за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community). Дві компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

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"Energy Community та "Укргідроенерго" співпрацюють для координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти Росії щодо відшкодування інфраструктурної та комерційної шкоди, спричиненої військовим вторгненням до України", - наголошується в повідомленні.

У компанії нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російська армія атакувала об'єкти "Укргідроенерго" більше ніж 50 разів, що призвело до втрати близько 2,5 тис. МВт потужностей.

Нагадуємо:

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6 червня росіяни здійснили черговий терористичний акт – підірвали греблю Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

У результаті, було завдано значного удару по енергетиці України та екології регіону.

Лише для подолання наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС з державного бюджету станом на серпень 2023 року спрямували 4,3 мільярда гривень.

Держава також виплатила 97 мільйонів допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Через підрив Каховської ГЕС було втрачено понад 11 тисяч тонн риби на 10 мільярдів.

Україна була змушена здійснити будівництво 150-кілометрового магістрального водогону до населених пунктів, які втратили доступ до питної води.