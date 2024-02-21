Из-за обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания

Оккупированная российскими агрессорами Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась на одной линии электропитания из-за обесточивания высоковольтной линии электропередачи 330 кВ в Запорожской области в результате боевых действий.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Из-за обстрелов российских агрессоров также повреждены воздушные линии в Черниговской области, где одномоментно отключены почти 200 потребителей в двух населенных пунктах.

В целом, в энергосистеме дефицита нет, констатирует Минэнерго. По информации ведомства, в резерве – семь блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

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В то же время сообщается, что во Львовской области при осмотре обнаружено умышленное повреждение нефтепровода "Укртранснафты" – к трубе был приварен отвод.

Напомним:

Срок годности ядерного топлива, используемого в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема усложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.

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