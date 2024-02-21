Все разделы
Укр / Рус

Из-за обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания

Среда, 21 февраля 2024, 12:07 - Анастасия Дячкина

Оккупированная российскими агрессорами Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась на одной линии электропитания из-за обесточивания высоковольтной линии электропередачи 330 кВ в Запорожской области в результате боевых действий.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Из-за обстрелов российских агрессоров также повреждены воздушные линии в Черниговской области, где одномоментно отключены почти 200 потребителей в двух населенных пунктах.

В целом, в энергосистеме дефицита нет, констатирует Минэнерго. По информации ведомства, в резерве – семь блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

Реклама:

В то же время сообщается, что во Львовской области при осмотре обнаружено умышленное повреждение нефтепровода "Укртранснафты" – к трубе был приварен отвод.

Напомним:

Срок годности ядерного топлива, используемого в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема усложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.

Реклама:
ЗАЭС энергетика война
Реклама:
Материалы по теме
На ЗАЭС новая угроза: срок годности ядерного топлива исчерпывается и его некому заменить 15 февраля 2024, 15:35
Запорожская АЭС: ситуация становится опаснее 15 февраля 2024, 08:15
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом в Киев 6 февраля 2024, 13:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте