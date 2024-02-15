На ЗАЭС новая угроза: срок годности ядерного топлива исчерпывается и его некому заменить

Срок годности ядерного топлива, которое используется в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема усложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.

Об этом сообщил и.о. главы правления "Энергоатома" Петр Котин в колонке для ЭП.

Так, первые партии топлива были загружены в реакторы ЗАЭС еще в 2017 году, а его эксплуатационный срок, определенный производителем, составляет шесть лет.

"Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, определенных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии", - пишет Котин.

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Для решения этой проблемы необходимо провести анализ безопасности. Если по его результатам необходимо будет выгрузить топлива из реакторов, то возникнет много других вопросов, на которые пока нет ответов. Это чисто технический вопрос, а технические проблемы решаются компетентным, опытным и лицензированным техническим руководством и инженерами оператора АЭС.

"Такого персонала на Запорожской АЭС уже нет. 3 февраля 2024 года рашисты вывели со станции последний компетентный персонал "Энергоатома" (около 400 человек), в том числе лицензированный. Там нет людей, способных принимать сложные решения, от которых зависит ядерная и радиационная безопасность объекта", - отмечает руководитель "Энергоатома".

По словам Котина, нет и персонала, который может выполнять сложные операции, связанные с безопасностью. Завезенные из России "специалисты" не имеют ни компетенции, ни опыта, ведь современная Запорожская АЭС существенно отличается от атомных электростанций России, добавил он.

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Напомним:

На оккупированной Запорожской АЭС работает вдвое меньше персонала от необходимого количества, также на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.

Экономическая правда