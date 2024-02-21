В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества

По итогам прошлого года в Украине было открыто рекордное количество дел по статье "Мошенничество" за последние 11 лет - 82,6 тысячи уголовных производств.

Об этом сообщает Опендатабот.

В прошлом году по обвинениям в мошенничестве было открыто 82 609 уголовных производств. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за долгое время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Аналитики отмечают, что последний раз рекорд по делам по этому уголовному производству был установлен в 2013 году - тогда количество новых производств достигло 47 142. После этого цифра шла на спад вплоть до начала большой войны.

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Кроме этого, пандемия мошенничества не утихает: уже в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд - 8 421 открытых производств - в 1,4 раза больше правонарушений, чем в январе 2023 года.

Зато дел по ст. 190, которые доходят до суда, с начала большой войны стало меньше. Если в 2021 году их было 34%, то в течение двух последних лет - только 18%.

Опендатабот

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Платежная система Mastercard сообщила, что разработала собственную ИИ-систему, которая, по ее словам, может увеличить эффективность выявления мошенничества на 300%.