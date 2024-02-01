Mastercard боротиметься із шахрайством з допомогою штучного інтелекту

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Платіжна система Mastercard повідомила, що розробила власну ШІ-систему, яка, за її словами, може збільшити ефективність виявлення шахрайства на 300%.

Про це пише CNBC.

Компанія повідомила CNBC, що її нова вдосконалена модель штучного інтелекту, Decision Intelligence Pro, дозволить банкам краще оцінювати підозрілі транзакції в своїй мережі в режимі реального часу і визначати, чи є вони законними чи ні.

Президент бізнес-підрозділу Mastercard з кібербезпеки та розвідки Аджай Бхалла розповів CNBC, що нове рішення для штучного інтелекту - це запатентована рекурентна нейронна мережа, яка є ключовою складовою генеративного ШІ.

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Decision Intelligence Pro побудована власноруч командами кібербезпеки та боротьби з шахрайством Mastercard та використовує трансформаторні моделі для підсилення потужності генеративного ШІ.

У деяких випадках Mastercard покладається на відкритий код "коли це необхідно", але "більшість" технологій створюється власними силами, додав Бхалла.

Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 мільярдів транзакцій, які щорічно проходять через карткову мережу компанії, зазначили в Mastercard.

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За оцінками Mastercard, нова технологія ухвалення рішень може підвищити ефективність виявлення шахрайства на 20%, в середньому, а у деяких випадках досягати навіть 300%.

Компанія інвестувала за останні п’ять років понад 7 млрд дол у кібербезпеку та технології ШІ.

Економічна правда