Все разделы
Укр / Рус

ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов

Среда, 21 февраля 2024, 10:38 - Анастасия Дячкина

Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Такая услуга работает в разделе "Электронная отчетность" в веб-версии Приват24 для бизнеса и поможет клиентам автоматически заполнить календарь налоговых отчетов с учетом истории отчетов и данных налоговой службы.

Как это работает? При входе в меню "Учет и отчеты – Электронная отчетность" автоматически включается помощник, который поможет настроить "Календарь отчетов" на основе принятых отчетов и налоговых данных.

Реклама:

Новая функция "Приват24 для бизнеса" позволяет клиентам:

  • отправить запрос в налоговую, чтобы загрузить данные для календаря;
  • убрать отчеты, о которых не нужно напоминать;
  • добавить любой отчет, а срок в "Календаре отчетов" проставится автоматически.

Также в сервисе "Электронная отчетность" можно сразу уплатить налоги на основе принятого отчета "Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы" и вести "Книгу учета поступлений и расходов", "Финансовую отчетность" и т.д., добавили в ПриватБанк.

Напомним:

Реклама:

Государственный Приватбанк вдвое снизил стоимость переводов на зарубежные карты, новые тарифы будут действовать до конца апреля.

Приватбанк ФЛП налоги
Реклама:
Материалы по теме
Приватбанк вдвое снизил комиссию за переводы на зарубежные карты 20 февраля 2024, 12:57
OTP может купить "Сенс банк", ПриватБанк платит самые большие налоги 19 февраля 2024, 15:55
Прием платежей через смартфон: за год количество пользователей "Терминалом" выросло в 5 раз 19 февраля 2024, 13:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте