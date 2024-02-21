ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Такая услуга работает в разделе "Электронная отчетность" в веб-версии Приват24 для бизнеса и поможет клиентам автоматически заполнить календарь налоговых отчетов с учетом истории отчетов и данных налоговой службы.
Как это работает? При входе в меню "Учет и отчеты – Электронная отчетность" автоматически включается помощник, который поможет настроить "Календарь отчетов" на основе принятых отчетов и налоговых данных.
Новая функция "Приват24 для бизнеса" позволяет клиентам:
- отправить запрос в налоговую, чтобы загрузить данные для календаря;
- убрать отчеты, о которых не нужно напоминать;
- добавить любой отчет, а срок в "Календаре отчетов" проставится автоматически.
Также в сервисе "Электронная отчетность" можно сразу уплатить налоги на основе принятого отчета "Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы" и вести "Книгу учета поступлений и расходов", "Финансовую отчетность" и т.д., добавили в ПриватБанк.
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