ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов

Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Такая услуга работает в разделе "Электронная отчетность" в веб-версии Приват24 для бизнеса и поможет клиентам автоматически заполнить календарь налоговых отчетов с учетом истории отчетов и данных налоговой службы.

Как это работает? При входе в меню "Учет и отчеты – Электронная отчетность" автоматически включается помощник, который поможет настроить "Календарь отчетов" на основе принятых отчетов и налоговых данных.

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Новая функция "Приват24 для бизнеса" позволяет клиентам:

отправить запрос в налоговую, чтобы загрузить данные для календаря;

убрать отчеты, о которых не нужно напоминать;

добавить любой отчет, а срок в "Календаре отчетов" проставится автоматически.

Также в сервисе "Электронная отчетность" можно сразу уплатить налоги на основе принятого отчета "Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы" и вести "Книгу учета поступлений и расходов", "Финансовую отчетность" и т.д., добавили в ПриватБанк.

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