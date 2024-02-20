Приватбанк вдвое снизил комиссию за переводы на зарубежные карты

Государственный Приватбанк вдвое снизил стоимость переводов на зарубежные карты, новые тарифы будут действовать до конца апреля.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны сейчас живут в других странах или помогают родным и друзьям за рубежом, ПриватБанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов", - говорится в сообщении.

Так, с 20 февраля до 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в Приват24 с карт Приватбанка на зарубежные карты по всему миру снижены вдвое до 1% (минимум 25 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

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Отправить перевод с карты Приватбанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб версию Приват24 в меню "Перевод на карту".

Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные зарубежной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

В банке уточнили, что отправить зарубежный перевод возможно только с валютной карты Приватбанка в долларах США или Евро.

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Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24.

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