Украина в этом году предлагает клиентам до 10 миллиардов кубов свободного объема в ПХГ
Украина, как и в прошлом году, предлагает иностранным клиентам до 10 млрд кубометров свободного объема в своих подземных хранилищах газа (ПХГ) - это треть мощности подземных хранилищ Украины.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Наша цель на этот год - удвоить объем газа, который иностранные трейдеры хранят в наших ПХГ.
Системно убеждаем трейдеров и энергокомпании увеличить объемы хранения, ведь, как показал опыт прошлого года, это выгодно и безопасно", - заявили в компании.
Напомним:
НАК "Нафтогаз Украины" призвал французские компании увеличить объем газа, который они хранят в украинских подземных хранилищах.
Европейским трейдерам удалось заработать около 320 млн долл благодаря хранению газа в подземных газовых хранилищах Украины.
Экономическая правда