Украина в этом году предлагает клиентам до 10 миллиардов кубов свободного объема в ПХГ

фото: оператор ГТС

Украина, как и в прошлом году, предлагает иностранным клиентам до 10 млрд кубометров свободного объема в своих подземных хранилищах газа (ПХГ) - это треть мощности подземных хранилищ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Наша цель на этот год - удвоить объем газа, который иностранные трейдеры хранят в наших ПХГ.

Системно убеждаем трейдеров и энергокомпании увеличить объемы хранения, ведь, как показал опыт прошлого года, это выгодно и безопасно", - заявили в компании.

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Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал французские компании увеличить объем газа, который они хранят в украинских подземных хранилищах.

Европейским трейдерам удалось заработать около 320 млн долл благодаря хранению газа в подземных газовых хранилищах Украины.

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Экономическая правда