"єОселя": кредиты на жилье взяли уже 7400 семей

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С начала 2024 года более 1 тыс украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя" на 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Всего со старта программы кредиты уже получили 7 400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.

"В этом году уже 1 000 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" в целом на 1,8 млрд грн. Более половины кредитов получили военнослужащие по контракту и силовики, 9% - медики, 8% - педагоги и ученые", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

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В министерстве напомнили, что представители этих профессий могут взять ипотечный кредит под 3%. 30% нынешних заемщиков взяли кредит на условиях массовой ипотеки - под 7%.

Такой кредит доступен для всех украинцев, которые не имеют собственного жилья, или нуждаются в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Также украинцы имеют возможность приобрести по программе не только квартиру, но и частный дом или таунхаус, пояснили в Минэкономики.

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На прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 154 кредита на 248 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовики, 11 педагогов, 15 медиков и 3 ученых;

кредиты под 7% получили 33 украинца без собственного жилья, 2 ВПЛ и 7 ветеранов.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (107 кредитов) и у застройщика (40). Также 7 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры, которая строится.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 40;

города Киева - 35;

Львовской области - 12;

Полтавской и Хмельницкой - по 9

Напомним:

Более 7 тысяч украинских семей уже взяли кредиты на приобретение жилья по программе "еОселя" на общую сумму 10,7 млрд грн с начала действия программы.

Экономическая правда