Укроборонпром будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland
АО "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум о сотрудничестве с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем - MBDA Deutschland.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В УОП отметили, что документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей сотрудничества по системам и концепциям противовоздушной обороны, в частности для противодействия БПЛА.
Потенциальными сферами партнерства являются исследования, разработка, производство, инвестиции и тому подобное.
"Сотрудничество с ведущими мировыми оружейными компаниями не только расширяет имеющиеся возможности Украины на поле боя, но и закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития нашей оборонной промышленности и способствует ее интеграции в оборонную промышленность НАТО", - отметил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.
Управляющий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд заявил, что данное соглашение является важной вехой в отношениях между оборонными отраслями Украины и Германии.
"Я с нетерпением жду сотрудничества с Укроборонпромом, ведущим игроком в европейской оборонной промышленности", - добавил он.
MBDA Deutschland разрабатывает и производит системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые отвечают текущим и будущим потребностям войска.
Напоминаем:
АО "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум о сотрудничестве с немецкой военно-промышленной компанией Dynamit Nobel Defence.