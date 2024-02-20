Укроборонпром будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland

Укроборонпром

АО "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум о сотрудничестве с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем - MBDA Deutschland.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УОП отметили, что документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей сотрудничества по системам и концепциям противовоздушной обороны, в частности для противодействия БПЛА.

Потенциальными сферами партнерства являются исследования, разработка, производство, инвестиции и тому подобное.

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"Сотрудничество с ведущими мировыми оружейными компаниями не только расширяет имеющиеся возможности Украины на поле боя, но и закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития нашей оборонной промышленности и способствует ее интеграции в оборонную промышленность НАТО", - отметил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Управляющий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд заявил, что данное соглашение является важной вехой в отношениях между оборонными отраслями Украины и Германии.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с Укроборонпромом, ведущим игроком в европейской оборонной промышленности", - добавил он.

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MBDA Deutschland разрабатывает и производит системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые отвечают текущим и будущим потребностям войска.

Напоминаем:

АО "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум о сотрудничестве с немецкой военно-промышленной компанией Dynamit Nobel Defence.