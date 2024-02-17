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Укроборонпром підписало меморандум про співпрацю з німецькою  Dynamit Nobel Defence

Субота, 17 лютого 2024, 18:00 - Економічна правда
 
Getty Images

АО Укроборонпром підписало меморандум про співпрацю з німецькою військово-промисловою компанією Dynamit Nobel Defence.

Про це повідомляє Укроборонпром на своїй сторінці в Telegram.

Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) – німецький виробник озброєнь, дочірнє підприємство ізраїльської компанії "Rafael". Компанія була заснована у 1865 році Альфредом Нобелем.

Як повідомляє "Мілітарний", Компанія Dynamit Nobel Defence є одним з найбільших європейських виробників озброєння, вона виробляє протитанкові гранатомети RGW 60, RGW 90, RGW 110 та Pzf 3. Нагадаємо, що гранатомети компанії вже надавалися Збройним Силам України в рамках військової допомоги.

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Нагадаємо:

Велика Британія працює з країнами, включаючи США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.

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ВПК Німеччина Укроборонпром
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