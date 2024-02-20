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Блокировка границы наносит больший ущерб экономике Польши, чем Украины – ассоциация

Вторник, 20 февраля 2024, 16:35 - Экономическая правда

Экономика Польши потеряет больше средств из-за блокады границы, чем Украины, потому что существует большой уровень сотрудничества между польскими и украинскими предпринимателями.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телемарафона.

"По нашим оценкам, забастовки, которые происходят, наносят польсокму бюджету и экономике значительные убытки, даже больше, чем экономике Украины", - заявил Балин.

По его словам, польская экономика потеряет большую сумму средств, потому что существуют предприятия, которые имеют большой уровень кооперации между Украиной и Польшей. А также те, которые импортируют польские товары для украинских потребителей.

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Напомним: 

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

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Экономическая правда

Польша аграрии
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