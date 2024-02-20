Horizon Capital привлекает первые японские инвестиции на сумму 20 миллионов долларов

Украинско-американская инвестиционная компания Horizon Capital привлекла инвестиции на сумму 20 млн долл от Японского агентства международного сотрудничества (JICA), что является первым привлечением средств из Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Horizon Capital.

Horizon Capital занимается инвестированием в украинские технологические стартапы. В частности, компания владеет 96,13% провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia".

JICA, в свою очередь - зарегистрированное административное учреждение, ответственное за управление официальной помощью развития Японии.

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Агентство является одним из крупнейших в мире двусторонних агентств по оказанию помощи, которое поддерживает социально-экономическое развитие развивающихся стран в различных регионах мира.

Об инвестициях было объявлено вчера во время "Японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению" в Токио.

Напомним:

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Инвестиционная компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля планирует приобрести провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" за 120-140 миллионов долларов.