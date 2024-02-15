Французька NJJ Capital планує придбати "Датагруп-Volia" за 120 мільйонів доларів – Forbes

Інвестиційна компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля планує придбати провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" за 120-140 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

"Ймовірна сума - 120-140 млн доларів, каже засновник Lanet Віктор Мазур. Ще два співрозмовники Forbes на інвестиційному ринку, обізнані з ходом угоди, оцінюють її у 120 млн доларів", - пише видання.

"Датагруп-Volia" надає послуги фіксованого інтернету, телебачення й хмарні послуги. Вона на 96,13% належить українсько-американському фонду Horizon Capital, 3,87% - CEO компанії Михайлу Шелембі.

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Нагадаємо:

NJJ Capital, яка раніше заявила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл", купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad (материнської компанії одного з найбільших інтернет-провайдерів країни - Free), статки якого Bloomberg оцінює в 6,08 млрд доларів.

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Економічна правда