Первый пациент Neuralink благодаря чипу может управлять мышкой силой мысли - Маск

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Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от Neuralink, кажется, полностью выздоровел и может управлять компьютерной мышью с помощью своей мысли.

Об этом заявил основатель стартапа Илон Маск во время события Spaces в X, передает Reuters.

"Прогресс хороший, и, кажется, пациент полностью выздоровел, без побочных эффектов, о которых мы знаем. Пациент может двигать мышью по экрану, просто думая", - сказал Маск.

По его словам, сейчас Neuralink пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопки мыши.

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В прошлом месяце компания успешно имплантировала чип своему первому пациенту-человеку после того, как в сентябре получила разрешение на проведение испытаний на людях.

Исследование использует робота для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер в область мозга, которая контролирует намерение двигаться. В Neuralink добавили, что первоначальная цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью своих мыслей.

Маск имеет большие амбиции в отношении Neuralink, говоря, что это будет способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

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Напоминаем:

В январе американский миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink, который занимается разработкой мозговых имплантатов, впервые вживил чип в мозг человека.