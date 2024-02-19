Прийом платежів через смартфон: за рік кількість користувачів "Терміналом" зросла у 5 разів

В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони – за рік кількість активних користувачів застосунку "Термінал" зросла у 5 разів.

Про це повідомили у Приватбанку.

Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, за останній рік кількість торговців, що завантажили застосунок "Термінал" ПриватБанку та зробили щонайменше одну транзакцію зросла майже у пʼять разів з 14 тисяч до 48 тисяч, а загалом застосунок встановили 83 тисячі клієнтів.

Україна стала третьої країною в Європі та сьомої в світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише телефон.

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Топ-5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон та "Термінал":

торгівці на продовольчих та промислових ринках;

крамниці товарів для дому;

продуктові крамниці;

салони краси;

кафе та ресторани.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн. За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування – 420 тисяч.

Найбільший середній чек - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

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На початку року державний "Приватбанк" запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами - "Конверт".