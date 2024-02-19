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Прийом платежів через смартфон: за рік кількість користувачів "Терміналом" зросла у 5 разів

Понеділок, 19 лютого 2024, 13:12 - Анастасія Дячкіна

В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони – за рік кількість активних користувачів застосунку "Термінал" зросла у 5 разів. 

Про це повідомили у Приватбанку. 

Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, за останній рік кількість торговців, що завантажили застосунок "Термінал" ПриватБанку та зробили щонайменше одну транзакцію зросла майже у пʼять разів з 14 тисяч до 48 тисяч, а загалом застосунок встановили 83 тисячі клієнтів. 

Україна стала третьої країною в Європі та сьомої в світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише телефон. 

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Топ-5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон та "Термінал":

  • торгівці на продовольчих та промислових ринках;
  • крамниці товарів для дому;
  • продуктові крамниці;
  • салони краси;
  • кафе та ресторани.

У 2023 році за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн. За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці - майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування – 420 тисяч.

Найбільший середній чек  - у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).   

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Нагадаємо: 

На початку року державний "Приватбанк" запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами - "Конверт".

Приватбанк торгівля
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Економічна правда
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