"Нова пошта" за год увеличила сеть в Украине почти на четверть

"Нова пошта" (НП), входящая в группу компаний Nova, в 2023 году увеличила сеть в Украине на 23% - на 5 тыс единиц, до 27 тыс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно релизу, в течение 2023 года "Нова пошта" открыла 2,242 тыс новых отделений и установила 1,853 тыс новых почтаматов.

В компании уточнили, что к началу 2024 года сеть "Новой пошты" состоит из 11,46 тыс отделений и 15,59 тыс. Почтоматов, из которых 60% работают внутри помещений и жилых комплексов, а 40% – уличные.

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"Особый акцент был сделан на открытии PUDO - точек сервиса на территории действующего бизнеса партнеров, где можно отправить или получить уже оплаченные посылки весом до 10 кг. Такие точки могут размещаться в аптеках, магазинах, на АЗС и уже работают в сети БРСМ, Moyo, Delvi",- отметили в компании.

Отмечается, что на увеличение и развитие сети в 2023 году "Нова пошта" потратила 1,1 млрд грн.

В то же время компания планирует увеличить эту сумму до 1,9 млрд в 2024 году и открыть еще 9 тыс. точек сервиса.

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В настоящее время отделения и почтоматы "Новой пошты" работают в более чем 10 тыс населенных пунктах по всей Украине. Наиболее активный рост сети произошел в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Ривненской, Кировоградской и Черкасской областях, сообщается в релизе.