Минреинтеграции нарабатывает возможности предоставления компенсаций ГО за бесплатное размещение ВПЛ

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий нарабатывает возможности предоставления компенсаций благотворительным и общественным организациям за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Минреинтеграции начало работу и уже работает над изменениями в Порядок получения компенсации за потребленные коммунальные услуги во время размещения ВПЛ. В частности, в части расширения категорий учреждений, которые также смогут получать такую компенсацию", – сообщили в ведомстве.

Так, планируется предоставить возможность получать компенсации благотворительным фондам и общественным организациям со статусом некоммерческих организаций, на базе имущества которых обустроены места безвозмездного временного проживания переселенцев.

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Напомним:

С 1 марта 2024 года меняются правила выплат для ВПЛ. Некоторые перемещенные лица потеряют выплаты, впрочем, для большинства среди уязвимых групп населения их сохранят.