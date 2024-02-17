В Украине меняют правила выплат ВПЛ: какие изменения

С 1 марта 2024 года меняются правила выплат для ВПЛ. Некоторые перемещенные лица потеряют выплаты, впрочем, для большинства среди уязвимых групп населения их сохранят.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Выплаты будут продолжены для большинства нынешних получателей, которые относятся к наиболее уязвимым категориям.

Во всех случаях помощь будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в такой семье, но другие члены семьи, которые не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если они этого не сделают, выплата помощи прекращается через месяц.

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Еще на 6 месяцев, автоматически, продолжаются выплаты для ВПЛ, которые не имеют возможности работать, а именно:

Для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 года размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей (подробный перечень - в постановлении);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Выплаты еще на 6 месяцев также сохранят некоторые группы ВПЛ, если подадут отдельное заявление.

В частности речь идет о:

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Малолетний ребенок, прибывший в новую общину без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности - для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС);

человек, который потерял трудоспособность, но не имеет права на пенсионную выплату и/или получает государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн.

Также, по заявлению помощь будет продолжаться, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн:

Для лиц трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет;

семей, в которых воспитывается трое и более детей до 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях).

Помощь также получат семьи проживающие на территориях где ведутся или возможны боевые действия.

Семьи, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате (офлайн и онлайн) - также могут подать заявление и получать выплаты в течение следующих полгода.

Также по заявлению помощь продолжается, если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости как безработный или ищущий работу, и при этом в семье есть дети, которые посещают садики, школы, учатся в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Кроме этого, право на продление выплаты еще на 6 мес. по заявлению имеют лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

Экономическая правда