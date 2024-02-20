Польша попросила отменить "єЧергу" на трех пунктах пропуска

Польша обратилась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуру Украины с просьбой продолжить пилот с отменой "єЧерги" на пунктах пропуска "Нижанковичи-Мальховице", "Угринов-Долгобычев", а также "Рава-Русская-Гребенное".

Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить "єЧергу" еще на ПП "Рава-Русская-Гребенное". Мы читаем это и понимаем, что, наверное, наша последняя коммуникация на границе (во время совместного посещения ПП – ЭП) не достигла цели. Ведь мы объяснили, что система электронной очереди очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они вроде бы согласились", – сказал Деркач.

В этом письме содержится просьба продолжить пилот с отменой "єЧерги" на "Нижанковичи-Мальховице", "Угринов-Долгобычев", сказал Деркач.

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Ранее сообщалось, что действие соглашения об отмене "єЧерги" для пустого транспорта на ЧП "Нижанковичи-Мальховице" было продлено до 1 марта.

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Со стороны Польши фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, в очереди стоят примерно 3,3 тысячи автомобилей.

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