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Зі сторони Польщі кордон блокують на шести напрямках - ДПСУ

Субота, 17 лютого 2024, 10:37 - Економічна правда
 
Getty Images

Зі сторони Польщі фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, в черзі стоять приблизно 3,3 тис автомобілів.

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"У чергах по той бік кордону в напрямку нашої держави в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів", - зазначив Демченко.

За даними ДПСУ, найбільша черга на пункті пропуску "Краківець" - там стоять 1600 вантажівок, на пункті пропуску "Ягодин" – понад пів тисячі.

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Тим часом в Україні також стоять "тисячі одиниць" (автомобілів), які зареєстровані на виїзд з України. 

Демченко пояснив, що водії не зобов’язані стояти на кордоні через систему "Є-черга", вони можуть бути "у комфортніших умовах", а адміністратори їх повідомлять про можливість перетнути кордон.

Нагадаємо:

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ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни.

Польща експорт імпорт
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