"Укроборонпром" корпоратизировал еще 5 предприятий
В феврале АО "Украинская оборонная промышленность" корпоратизировала еще пять предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В феврале текущего года еще пять предприятий АО "Украинская оборонная промышленность" преобразовано в общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.
В "УОП" подчеркнули, что назначение наблюдательного совета Укроборонпрома и его первые решения придали новый импульс реформе государственного сектора ОПК.
В общем было корпоратизировано уже 33 предприятия "Укроборонпрома".
Трансформация предприятий происходит в рамках решения, принятого на втором заседании наблюдательного совета Общества.
"Преобразование оборонно-промышленного комплекса продолжается. Мы должны стать современной оружейной компанией, построенной по лучшим мировым образцам корпоративного управления", - отметил гендиректор "УОП" Герман Сметанин.
В компании добавили, что реформа государственного сектора ОПК открывает путь к масштабному осовремениванию украинской оборонки, ее технологическому обновлению и делает отрасль драйвером развития всей отечественной экономики.
Напоминаем:
Наблюдательный совет "Украинской оборонной промышленности" (УОП) принял решение в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса вместо очередных 10 государственных оборонных предприятий создать хозяйственные общества.