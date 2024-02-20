"Укроборонпром" корпоратизировал еще 5 предприятий

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В феврале АО "Украинская оборонная промышленность" корпоратизировала еще пять предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В феврале текущего года еще пять предприятий АО "Украинская оборонная промышленность" преобразовано в общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

В "УОП" подчеркнули, что назначение наблюдательного совета Укроборонпрома и его первые решения придали новый импульс реформе государственного сектора ОПК.

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В общем было корпоратизировано уже 33 предприятия "Укроборонпрома".

Трансформация предприятий происходит в рамках решения, принятого на втором заседании наблюдательного совета Общества.

"Преобразование оборонно-промышленного комплекса продолжается. Мы должны стать современной оружейной компанией, построенной по лучшим мировым образцам корпоративного управления", - отметил гендиректор "УОП" Герман Сметанин.

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В компании добавили, что реформа государственного сектора ОПК открывает путь к масштабному осовремениванию украинской оборонки, ее технологическому обновлению и делает отрасль драйвером развития всей отечественной экономики.

Напоминаем:

Наблюдательный совет "Украинской оборонной промышленности" (УОП) принял решение в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса вместо очередных 10 государственных оборонных предприятий создать хозяйственные общества.