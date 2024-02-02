Крупнейший морской перевозчик Франции останавливает транзит через Красное море - Reuters

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CMA CGM, крупнейший товарный перевозчик Франции и 4 в мире остановил транзит через Красное море из-за рисков для безопасности.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Судоходная группа CMA CGM в пятницу приостановила до дальнейшего уведомления все переходы своих судов через Баб-эль-Мандебский пролив в и из Красного моря из-за рисков для безопасности.

Решение было принято после последних нападений на суда со стороны боевиков-хуситов в Йемене, в том числе нападения на конвой, содержавший суда CMA CGM на этой неделе.

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Ранее CMA CGM перенаправляла часть транзита в обход Красного моря, через юг Африки, но часть транзита продолжалась через Баб-эль-Мандебский пролив, в частности под прикрытием французских ВМС.

Напомним:

Ранее сообщалось, что атака на танкер компании "Trafigura", перевозивший российскую нефть 26 января поставила под сомнение безопасность большинства легальных перевозок в Красном море. Цена нефти уже выросла на 2 доллара.

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