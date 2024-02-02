Правительство превратило ГП "Гарантированный покупатель" в акционерное общество

Кабинет министров на заседание утвердил преобразование ГП "Гарантированный покупатель", которое выполняет функции гарантированного покупателя электроэнергии из возобновляемых источников, в акционерное общество.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечается, согласно решению Правительства от 2 февраля, должна быть создана комиссия по преобразованию предприятия.



Комиссия разработает проект плана преобразования предприятия, подготовит передаточный акт имущества, вносимого в уставный капитал АО, и определит срок требований к предприятию кредиторами (два месяца со дня вступления в силу распоряжения).

Также должна быть создана инвентаризационная комиссия предприятия. Фонду государственного имущества поручили обеспечить проведение рецензирования отчета об оценке имущества предприятия в установленном законом порядке.

Реклама:

100% акций будут принадлежать государству, они не будут подлежать приватизации.

Как отмечают в Минэнерго, акционерное общество усилит прозрачность работы компании. Ее работа станет более понятной для международных контрагентов, это облегчит ее потенциальную интеграцию в европейский рынок.

ГП "Гарантированный покупатель" работал в направлениях закупки электроэнергии по "зеленому тарифу", стимулируя отрасль, а также обеспечением функционирования механизма PSO, который предусматривает обязательства компенсировать рыночные потери поставщиков электроэнергии по социальному тарифу, также предприятие организует аукционы для возобновляемой генерации.

Реклама:

Преобразование госпредприятий в акционерное общество предусмотрено реформой корпоративного управления.

Напомним:

В январе 2024 года состоялась государственная регистрация акционерного общества "НАЭК "Энергоатом".