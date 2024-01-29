Агрокомпании будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в пять стран ЕС

reuters

За нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны ЕС украинских предпринимателей на 6 месяцев будут лишать верификации.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кириллом Ватевым.

По словам Сольского, правительство одобрило постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.

"Отныне предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран.

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Например, если, согласно документам, подсолнечник ехал в Грецию, но был продан в Болгарии, то предприниматель будет исключен из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса. И повторно подать заявление на включение в перечень верифицированных субъектов сможет не ранее чем через шесть месяцев после исключения", - пояснили в Минагрополитики.

Отмечается, что болгарский министр поддержал это решение. По его словам, оно будет способствовать эффективному сотрудничеству между странами.

Министры договорились и в дальнейшем тщательно отслеживать ситуацию, чтобы все перевозчики четко придерживались правил и контролировать перемещение сельскохозяйственной продукции в Болгарию.

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Экономическая правда