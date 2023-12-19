Мобилизация будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов - Зеленский

Мобилизация дополнительных 450-500 тысяч человек будет стоить Украине 500 миллиардов гривень.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.

Он рассказал, что на одной из последних Ставок от военных прозвучало предложение мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается.

Зеленский назвал эту цифру "очень серьезной" и сказал, что сообщил на ставке, что ему нужно больше аргументов, чтобы поддержать "это направление", потому что "это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов". Также он ставит перед военными вопрос демобилизации части войска, которая защищает Украину, начиная с начала большой войны.

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"Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривень. Поэтому я как президент Украины и человек, который много своего времени отдает, чтобы найти финансовую поддержку для Украины, хотел бы понимания от премьер-министра, министра финансов, а откуда (брать - ЭП) деньги", - резюмировал он.

Напоминаем:

Военные на одной из последних ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, сейчас этот вопрос дорабатывается.

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